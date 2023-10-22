Берлин все дальше отходит от сбалансированной, продуманной политики и чем дальше, тем сильнее приближается к нацизму, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РБК.

В СМИ Германии постоянно публикуют резкие материалы об экс-канцлере ФРГ Герхарде Шредере. Его обвиняют в излишне дружеском отношении к России, общении с Путиным, сотрудничестве с российскими компаниями.

Журналисты попросили главу страны прокомментировать эти публикации.

Недавно международная общественность была возмущена тем, что спикер канадского парламента Энтони Рота пригласил на встречу с Владимиром Зеленским престарелого нациста Ярослава Хунку (Гунько), напомнил президент.

«Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — подчеркнул Путин.

По данным портала, затем глава государства повторил свою фразу о бывшем канцлере на немецком.

Напомним, что Шредер в 1998-2005 годах занимал пост канцлера ФРГ, вел сбалансированную внешнюю и внутреннюю политику. Он отстаивал интересы Германии в целом, работал над созданием положительного имиджа страны, многое делал для жертв Холокоста.

При нем в стране проходило большое количество международных конгрессов, конференций, симпозиумов. Его политику в дальнейшем продолжила Ангела Меркель.