Два населенных пункта Шпицбергена предложили приравнять к субъектам России

"Поселки нашего присутствия [на Шпицбергене] - не регионы РФ. Мы активно занялись тем, чтобы наши поселки <...> в рамках социально-экономической программы <...> приравнять к субъектам РФ, с тем чтобы получать те меры поддержки, которые есть у регионов", - сказал он.