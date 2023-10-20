СМИ узнали о намерении иноагента-дипломата передать Курилы Японии

Внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов Георгий Кунадзе во время работы на посту заместителя министра иностранных дел активно продвигал идею возвращения Курильских островов Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах. Кунадзе занимал означенную должность в 1991-1993 годах, когда ведомство возглавлял Андрей Козырев.

Во время «козыревщины» Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии, — сказал собеседник агентства.

Министерство юстиции РФ 20 октября включило в реестр иностранных иноагентов экс-замминистра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе, журналиста Илью Косыгина и политолога Михаила Савву. По информации ведомства, Косыгин распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также он является главным редактором интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов и проживает за границей. Кунадзе публиковал ложные сведения, направленные на формирование негативного облика России в медийном пространстве. Относительно Саввы ведомство сообщает, что он также тиражировал ложные сведения о РФ и выступал против СВО.