Банки будут сливать в полицию информацию об операциях клиентов

Сейчас, если у кого-то аферисты списали с карты деньги, нужно сразу бежать в полицию и писать заявление. А полицейские должны обратиться в банк для получения нужной информации. Правда, рассматривать такой запрос в финансовой организации могут до 30 дней. Понятно, что раскрыть преступление по горячим следам в таких условиях вряд ли получится. Теперь такая схема уйдет в прошлое. Сотрудники МВД смогут получать данные оперативно без согласия клиента из автоматизированной системы Банка России. Такой закон вступает в силу 21 октября. В нововведениях разбиралась «Парламентская газета».

Без согласия, но по закону

Видео дня

Как говорится в законе об информационном обмене между Банком России и МВД, правоохранители будут безотлагательно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы «ФинЦЕРТ» Банка России.

Эту систему создали для информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности. Подключиться к «ФинЦЕРТу» может любой участник финансового рынка или компания, работающая в сфере защиты информации в финансовой сфере. Сейчас это более тысячи организаций.

Порядок электронного взаимодействия определяется соглашением между сторонами, сказано в законе. Его авторы уверены, что такие законодательные изменения усилят противодействие кибермошенникам. Также в документе указано, что обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Сотрудники МВД с помощью автоматизированной системы регулятора в режиме единого окна смогут получить информацию из базы данных о случаях и попытках совершения операций без согласия клиентов, раскрыл суть новшества директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте ЦБ. Конечно, для этого нужно, чтобы потерпевший написал заявление. А после этого полицейским будут доступны сведения о реквизитах, с помощью которых преступники похитили чужие деньги и куда их вывели, а также о получателе похищенных средств. Новшество выгодно и банкам, ведь они смогут использовать информацию МВД, чтобы предотвратить мошеннические операции.

Очень полезная функция

Появление новой системы взаимодействия между надзорными органами можно только всячески можно поддерживать, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, это очень полезная функция, ведь ЦБ отслеживает абсолютно все операции любых коммерческих банков.

«Конечно, иногда мошенники используют несколько «прокладок», к примеру, при финансировании терроризма, продаже наркотиков. А наличие такого функционала в реальном времени, когда за несколько минут можно получить любые сведения об операциях, которые провели мошенники, чтобы скрыть свои следы, позволит быстро раскрыть преступление», — не сомневается депутат.