Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия с Финляндией соглашения о содействии приграничному сотрудничеству.

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России.