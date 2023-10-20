$95.91-1.40101.43-1.20

Прекращено действие договора с Финляндией по приграничному сотрудничеству

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия с Финляндией соглашения о содействии приграничному сотрудничеству.

Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
© РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«МИД России уведомить Финляндскую сторону о принятом решении», — говорится в распоряжении.

МИД РФ осудил посещение японскими политиками храма Ясукуни

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России.