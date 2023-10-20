Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации

Если Соединенные Штаты действительно провели испытания в Неваде, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24».

— Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли Совбез ООН рассматривать вопрос об испытаниях США на полигоне в Неваде.

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в день решения Госдумы по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В подземном тоннеле был произведен химический взрыв. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, о чем говорит это действие со стороны Вашингтона.