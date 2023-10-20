Тайная передача Украине ракет дальнего действия ATACMS указывает на стремление США к эскалации украинского конфликта, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев .

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Киеву ракет ATACMS наносят вред и создают новую угрозу. При этом он подчеркнул, что такие поставки не дадут Киеву изменить ситуацию на линии соприкосновения.