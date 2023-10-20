Лавров заявил о стремлении Запада очернить историю России

"Федор Федорович единственный из российских военачальников причислен Русской православной церковью к лику святых. Наше министерство продолжит делать все необходимое в интересах сбережения памяти о Федоре Ушакове, - сказал он. - Такая работа способствует упрочению связей времен, преемственности поколений, что тем более важно сегодня, когда коллективный Запад пытается исказить, очернить историю нашего государства".