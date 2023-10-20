Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад о ходе СВО
Президент России Владимир Путин, направляясь из Перми в Москву, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", - сказал Песков.
О положении дел на фронте главе государства рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он выступил с докладом о ходе специальной военной операции.