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Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад о ходе СВО

Президент России Владимир Путин, направляясь из Перми в Москву, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад о ходе СВО
© РИА Новости

"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", - сказал Песков.

О положении дел на фронте главе государства рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он выступил с докладом о ходе специальной военной операции.