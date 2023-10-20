Путин провел встречу с губернатором Пермского края

«Прежде всего, конечно, хотел Вам доложить о самых актуальных сегодняшних темах. Это темы, связанные с поддержкой людей, а именно семей участников специальной военной операции, ребят, которые возвращаются домой», — сказал глава Пермского края, куда Путин приехал, в частности, для участия в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.