Лавров пообщался в Пхеньяне с Цой Сон Хи

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Пхеньян провел переговоры со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. По итогам встречи был подписан план межмидовских обменов и проведено совместное фотографирование.

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"С товарищем министром мы обсудили перспективы активизации политического диалога, возобновление полноценных контактов, в том числе по линии внешнеполитических ведомств по мере преодоления последствий пандемии и снятия соответствующих ограничений. Исходим из того, что решению этой задачи будет способствовать и подписанный только что план межмидовских обменов на 2024-2025 годы. Много говорили о перспективах торгово-экономического взаимодействия, в соответствии с решением наших руководителей будут активизированы конкретные аспекты практического сотрудничества", - заявил Сергей Лавров.

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Министр сообщил, что в ноябре планируется созыв очередного - десятого - заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Есть большой интерес к тому, чтобы существенно нарастить наш товарооборот и в целом экономические обмены, включая политическую координацию на основе только что подписанного плана.

"Рассмотрели ключевые вопросы региональной и глобальной повестки дня. Основное внимание при этом уделили ситуации на Корейском полуострове", - продолжил он.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", глава российской дипломатии рассказал, что в следующем месяце в ходе десятого заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству будут рассмотрены все направления, которые в принципиальном плане обсуждались президентом Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. После этого саммита сопредседатели межправкомиссии собрались в Москве и наметили конкретные направления, которые будут рассмотрены в дальнейшем.

"Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР. Так что я думаю, по итогам этого заседания будет многое понятно, в каком направлении наше экономическое сотрудничество будет двигаться", - уточнил Лавров.

В ходе контактов стороны уделили особое внимание развитию двустороннего сотрудничества. Сергей Лавров договорился с партнерами из КНДР наращивать экономические связи между Москвой и Пхеньяном. Кроме того, руководитель МИД России в разговоре с Цой Сон Хи затронул ситуацию на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В целом мы говорили о проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона, где опять же США со своими союзниками продвигают блоковые взгляды, пытаются выдвигать в этот регион под лозунгом Индо-Тихоокеанских стратегий инфраструктуру НАТО. Все это тоже вызывает серьезную обеспокоенность. И мы выступаем, как и наши друзья из КНДР, за создание здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности на основе внеблоковых подходов. Это очень важно", - рассказал Лавров.

Собеседники констатировали, что на данном этапе обстановка в АТР характеризуется нестабильностью. Причиной этого являются устремления США, которые втягивают региональных игроков в блоковые игры и фактически руками других государств ведут противоборство с Китаем. Очевидно, что такие действия Вашингтона провоцируют рост напряженности в регионе.

Об этом, к примеру, свидетельствует состоявшееся 17 октября приземление на южнокорейской базе американского стратегического бомбардировщика B-52, что произошло впервые в истории. Обычно такие шаги американцев наталкиваются на жесткую реакцию КНДР, где чувствительно относится к вопросам собственной безопасности.

В последние дни из региона действительно приходят настораживающие новости. Так, накануне стало известно о намерении Сеула рассмотреть возможность выхода из соглашения с Северной Кореей о снижении военной напряженности. Наряду с этим Пхеньян обвинил Японию, главного военно-политического союзника Вашингтона в Азии, в подготовке к вторжению в КНДР.

Вдобавок к перечисленному на днях США, Южная Корея и Япония объявили о создании трехсторонней "горячей линии" на фоне угроз, которые, как посчитали в Белом доме, исходят от Северной Кореи и Китая. Предполагается, что такой формат связи обеспечит возможность Вашингтону, Сеулу и Токио в случае необходимости проводить консультации на уровне руководителей советов нацбезопасности государств в режиме видео- или аудиоконференций на круглосуточной основе. Все это указывает на сложность положения дел на Корейском полуострове. На Смоленской площади ранее также предупреждали о резко возросшем риске ядерного конфликта на КП.

Отдельно глава МИД России Сергей Лавров посвятил время посещению памятных мест в Пхеньяне. Сначала он возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ в центре северокорейской столицы. Две огромные бронзовые статуи вождям достигают в высоту около двадцати метров. На лицах бывших руководителей КНДР видны широкие улыбки, их взгляды обращены в светлое будущее. Памятник Ким Ир Сену был возведен в 1972 году, еще при жизни вождя. Правой рукой он указывает направление, в котором должен двигаться северокорейский народ. В 2012 году после смерти Ким Чен Ира композицию дополнили еще одной гигантской статуей.

Это по-настоящему знаковое место, которое, как правило, посещают все официальные делегации зарубежных государств, приезжающие в Северную Корею. Допускается, что цветы от группы к монументам может возложить один ее наиболее почетный представитель. В процессе всем участникам церемонии надлежит сохранять серьезный вид. В знак уважения присутствующие совершают поклоны. Таковы здешние обычаи. Интересно, что статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира разрешается фотографировать только в полный рост. За этим пристально следят ответственные работники из КНДР. В случае нарушения данного правила они очень вежливо, но настоятельно попросят удалить неудачный снимок.

После этого Сергей Лавров почтил память советских воинов, которые героически проливали кровь за независимость корейского государства. Глава российского МИДа возложил венок к монументу освобождения Кореи Советской Армией в августе 1945 года. Композиция расположена на горе Моранбон в Пхеньяне. С этой возвышенности открывается панорамный вид на город.

Монумент представляет из себя гранитную стелу высотой 30 метров с пятиконечной красной звездой на вершине. Он изготовлен из 509 блоков, что символизирует знаменательную дату - День Победы Советского Союза над фашистскими захватчиками. При этом общий вес монумента составляет 815 тонн. И это тоже неслучайно. Цифры указывают на дату освобождения Кореи от японских оккупантов.

Этот памятник был воздвигнут 15 августа 1946 года. На его фронтальной части имеется надпись на русском и корейском языках: "Великий советский народ разгромил японских милитаристов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник". Надпись на обратной стороне монумента гласит: "Вечная слава великой Советской армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости".

Северокорейские граждане и сегодня с искренней заботой относятся к памятникам советских времен. Признательность, которую испытывают граждане КНДР по отношению к нашим воинам, понятна. В боях за освобождение Кореи погибло более 4,7 тыс. советских бойцов. Всего на территории КНДР находятся 11 братских могил и 345 отдельных захоронений советских военнослужащих и граждан СССР.

Кроме того, Сергей Лавров возложил еще один венок на Советском мемориальном кладбище в пхеньянском микрорайоне Садон. Российские дипломаты и сотрудники северокорейского МИДа регулярно приносят туда цветы, поддерживают порядок на могилах солдат и офицеров.

Северная Корея тесно связана с именем талантливого советского и российского дипломата Андрея Карлова, который около 18 лет посвятил работе в КНДР. Он прошел путь от рядового сотрудника посольства в Пхеньяне до главы диппредставительства. Однако судьба распорядилась так, что жизнь этого выдающегося человека неожиданно оборвалась в Турции.

Посол Андрей Карлов в декабре 2016 года был застрелен террористом в Анкаре на глазах у общественности, когда открывал выставку в Центре современного искусства. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. В Пхеньяне помнят Андрея Карлова не только сотрудники посольства России в КНДР, но и представители госорганов Северной Кореи, которые часто пересекались с нашим дипломатом по работе.