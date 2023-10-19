Лавров оценил отношения РФ и КНДР

"После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", - заявил глава МИД РФ.