Российский посол назвал отношения с Австралией разрушенными до основания

Посол России в Канберре Алексей Павловский заявил, что отношения Австралии и России разрушены «до основания». Его слова приводит РИА Новости.

Павловский подчеркнул, что отношения России и Австралии стали разрушенными по вине общей позиции коллективного Запада.

«Других причин не было и нет», — отметил он.

Посол также прокомментировал пределы санкционной политики Австралии и заявил, что «придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно».

«Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил"», — заключил он.