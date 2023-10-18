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Путин заявил о способности России отразить поставленные Украине ракеты ATACMS

Российские военные смогут отражать атаки поставленных США киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о способности России отразить ракеты ATACMS
© РИА Новости

«Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

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Он пояснил, что эти ракеты не способны помочь киевскому режиму переломить ситуацию, они лишь «продлевают агонию».

«Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», – добавил президент.

Путин назвал поставку ATACMS очередной ошибкой со стороны США.

«Если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: «Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот, мы такие молодцы, мы этого не сделали». Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», – сказал российский лидер.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что в поставленных Украине ATACMS нет систем GPS, так как российские средства РЭБ успешно подавляют их.