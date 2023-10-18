В Москве заявили о попытках превратить Армению в «Украину номер три»

Как сообщил источник ТАСС, выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября расценивается как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Он добавил, что «Армению пытаются превратить в Украину номер три, если считать Молдавию «Украиной номер два», а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».