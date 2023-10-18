Захарова посоветовала ПАСЕ озаботиться вопросом беженцев, а не Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) должен волновать наплыв беженцев из-за войны Израиля и ХАМАС, а не Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что Западная Европа «озабочена только Россией». Она отметила, что Венецианская комиссия ПАСЕ недавно «что-то постановила — что у нас опять не такие выборы, не такие полномочия власти и опять что-то у нас не так».
«Сейчас ПАСЕ, я намекаю, единственное, чем сейчас должна быть озабочена эта структура — это анализом того, что в ближайшее время ждет их страны в виде колоссального наплыва мигрантов», — заявила представитель МИД.
Она подчеркнула, что миру грозит глобальная гуманитарная катастрофа, а «местом ее катализатора» может стать как раз Западная Европа.
Ранее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с призывом к странам-членам организации признать президента России нелегитимным после окончания его президентского срока в 2024 году. В резолюции РФ была названа диктатурой.
Захарова назвала резолюцию ПАСЕ частью информационной войны Запада против России и подчеркнула, что этот документ не имеет юридической силы.