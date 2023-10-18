Захарова: ПАСЕ сейчас должен думать о мигрантах из-за Ближнего Востока, а не о РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна быть сейчас озабочена вопросом наплыва мигрантов на фоне палестино-израильского кризиса, а не Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявила Захарова в эфире радио Sputnik, Западная Европа озабочена только Россией, Венецианская комиссия постановила, что «у нас опять не такие выборы, не такие полномочия власти и опять что-то у нас не так». По ее словам, сейчас ПАСЕ должна быть озабочена анализом того, что в ближайшее время ждет их страны в виде колоссального наплыва мигрантов.

Захарова добавила, что это уже не просто вопрос их комфортной жизни, не вопрос безопасности, а вопросы глобальной гуманитарной катастрофы, эпицентром которой станет не регион, а та самая Западная Европа.

По словам дипломата, у Евросоюза и так за последние десятилетия огромное количество проблем в этом плане с тем, что они натворили в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

«Они уже получили колоссальное количество мигрантов, беженцев, разных, неоднозначных людей – как бежавших от ужаса войны, так и преступников», – отметила она.