Аргентина поддержала предложение Путина об укреплении связей внутри БРИКС

"Благодаря поддержке правительства Китая мы смогли вступить в БРИКС, группу стран, которая предлагает переосмыслить глобальные отношения, отказавшись от гегемонизма и уважая принципы мультилатерализма. Я также приветствую выдвинутое президентом Путиным предложение по работе в БРИКС и улучшению коммуникации между нашими странами", - сказал Фернандес на форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

Выступая на пленарной сессии Валдайского форума в начале октября, Путин заявил, что Россия в рамках председательства в БРИКС в следующем году уже запланировала порядка 200 мероприятий и рассчитывает провести большую работу по укреплению группы. На форуме, проходящем в Пекине, российский лидер сообщил, что Москва выступила с инициативой учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспортной логистике с участием членов группы и стран-партнеров для решения вопросов развития международных транспортных коридоров. Он также пригласил участников встречи приехать на "Транспортную неделю" в Москву в ноябре.