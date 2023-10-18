Аргентина поддержала предложение Путина об укреплении связей внутри БРИКС
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что поддерживает предложение российского коллеги Владимира Путина по улучшению связей внутри БРИКС.
"Благодаря поддержке правительства Китая мы смогли вступить в БРИКС, группу стран, которая предлагает переосмыслить глобальные отношения, отказавшись от гегемонизма и уважая принципы мультилатерализма. Я также приветствую выдвинутое президентом Путиным предложение по работе в БРИКС и улучшению коммуникации между нашими странами", - сказал Фернандес на форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.
Выступая на пленарной сессии Валдайского форума в начале октября, Путин заявил, что Россия в рамках председательства в БРИКС в следующем году уже запланировала порядка 200 мероприятий и рассчитывает провести большую работу по укреплению группы. На форуме, проходящем в Пекине, российский лидер сообщил, что Москва выступила с инициативой учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспортной логистике с участием членов группы и стран-партнеров для решения вопросов развития международных транспортных коридоров. Он также пригласил участников встречи приехать на "Транспортную неделю" в Москву в ноябре.
По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав группы с 1 января 2024 года.