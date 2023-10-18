Путин: Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире

Президент России Владимир Путин выступил на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс - один путь», который проходит в Пекине. Политик отметил, что и России, и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству.

«Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития», - отметил Путин.

Также политик сообщал, что Россия приглашает все заинтересованные страны к развитию Северного морского пути. «Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение», - добавил он, обратив внимание, что уже с 2024 года навигация на всем протяжении Севморпути станет круглогодичной.