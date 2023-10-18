В Минобрнауки обсуждают реформу магистратуры
Магистратура — уровень высшего образования, который позволяет углубленно изучить ту или иную специальность. Это нужно, например, тем, кто хочет стать ученым или госслужащим. Что изменится для магистрантов, «Парламентской газете» рассказал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
- Константин Ильич, Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры. Зачем это нужно?
- В соответствии с указом президента на базе шести вузов России реализуется пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Вводятся новые уровни высшего образования: базовое — вместо действующих бакалавриата и специалитета, специализированное — вместо нынешней магистратуры, а также обновленная аспирантура, где будут готовить научные кадры. Именно поэтому и нужно уточнить статус магистратуры.
- Следует ли из этого, что магистратура в том виде, в котором она существует сейчас, себя не оправдывает?
- Сегодня у многих работодателей сложилось отношение к бакалавриату как к своего рода неоконченному высшему образованию. Чтобы занять определенные должности, устроиться на работу по целому ряду профессий, требуется окончить магистратуру. Обновление системы высшего образования направлено в числе прочего на замену магистратуры в ее нынешнем виде на углубленный уровень высшего образования.
- Для кого важны предлагаемые изменения?
- Углубленный уровень высшего образования понадобится тем, кто хочет получить более глубокие знания по тому или иному направлению, чтобы дальше идти в аспирантуру и заниматься наукой, или тем, кто хочет получить более высокую квалификацию.
- А что изменится для тех, кто не собирается быть ученым или управленцем?
- Базового уровня образования человеку будет достаточно, чтобы найти работу, то есть быть полноценно востребованным на рынке труда.
- Мы говорим о магистратуре в связке «бакалавриат — магистратура». А что изменится для тех, кто обучается по программам специалитета?
- Сейчас человек, который окончил специалитет, в отличие от выпускника бакалавриата, не может поступить в магистратуру на бюджетные места. В этом тоже есть некая несправедливость. В рамках эксперимента у всех студентов появится возможность получать образование на всех уровнях и за счет бюджета.