В Минобрнауки обсуждают реформу магистратуры

Магистратура — уровень высшего образования, который позволяет углубленно изучить ту или иную специальность. Это нужно, например, тем, кто хочет стать ученым или госслужащим. Что изменится для магистрантов, «Парламентской газете» рассказал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

- Константин Ильич, Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры. Зачем это нужно?

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- В соответствии с указом президента на базе шести вузов России реализуется пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Вводятся новые уровни высшего образования: базовое — вместо действующих бакалавриата и специалитета, специализированное — вместо нынешней магистратуры, а также обновленная аспирантура, где будут готовить научные кадры. Именно поэтому и нужно уточнить статус магистратуры.

- Следует ли из этого, что магистратура в том виде, в котором она существует сейчас, себя не оправдывает?

- Сегодня у многих работодателей сложилось отношение к бакалавриату как к своего рода неоконченному высшему образованию. Чтобы занять определенные должности, устроиться на работу по целому ряду профессий, требуется окончить магистратуру. Обновление системы высшего образования направлено в числе прочего на замену магистратуры в ее нынешнем виде на углубленный уровень высшего образования.

- Для кого важны предлагаемые изменения?

- Углубленный уровень высшего образования понадобится тем, кто хочет получить более глубокие знания по тому или иному направлению, чтобы дальше идти в аспирантуру и заниматься наукой, или тем, кто хочет получить более высокую квалификацию.

- А что изменится для тех, кто не собирается быть ученым или управленцем?

- Базового уровня образования человеку будет достаточно, чтобы найти работу, то есть быть полноценно востребованным на рынке труда.

- Мы говорим о магистратуре в связке «бакалавриат — магистратура». А что изменится для тех, кто обучается по программам специалитета?