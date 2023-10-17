Путин ответил на слова Байдена о желании подавить Россию

«У нас в России есть известная поговорочка: "Век живи — век учись". И это касается не только Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», — сказал Путин.