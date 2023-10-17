Путин ответил на слова Байдена о желании подавить Россию
Подавить интересы России невозможно, их придется учитывать. Так президент РФ Владимир Путин ответил на слова главы США Джо Байдена про желание «подавить Путина». Его слова приводит ТАСС.
Ранее американский лидер, говоря о своих целях в случае переизбрания на второй срок, заявил, что объединит силы всей Европы, чтобы «подавить Путина».
Президент России в ответ призвал США «научиться уважать других, искать компромиссы и тогда не придется никого подавлять».
«У нас в России есть известная поговорочка: "Век живи — век учись". И это касается не только Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», — сказал Путин.
По его мнению, Байден говорил не о нем лично, а об интересах России. На этом фоне Путин отметил, что «подавить интересы РФ невозможно, их придется учитывать».
При этом глава России назвал Байдена «одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти». Путин уверен, что лидер США «знает какие задачи перед собой ставить и как их добиваться».