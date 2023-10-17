Сенатор рассказал о специфике визита Владимира Путина в Китай

«Самое удачное, на мой взгляд, определение этому формату дал в одном из своих выступлений именно Владимир Путин. По его словам, это не что иное, как концепция международного партнерства. Так и есть. Сначала это была открытая идея, к которой присоединялись страны на уровне подписания меморандума о намерениях, сегодня пришло время обсуждения конкретных деталей и проектов», — считает он.