Сенатор рассказал о специфике визита Владимира Путина в Китай

Сенатор Денисов рассказал о специфике визита Владимира Путина в Китай
Участие Президента России Владимира Путина в международном форуме «Пояс и путь» в Пекине налагает свой отпечаток на повестку его двухдневного визита в Китай 17—18 октября. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал экс-посол РФ в Китае (2013—2022 годы), первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
Он отметил, что «каждый визит российского президента в Китай — крупнейшее международное событие». А специфика такого события, считает Денисов, определяется прежде всего «временем его проведения», которое «налагает отпечаток и на многостороннюю, и на двустороннюю части визита нашего президента».
На этот раз, как отметил сенатор, специфика визита обусловлена в том числе участием нашего лидера в третьем по счету форуме «Один пояс, один путь». При этом Денисов обратил внимание на то, что сегодня название форума в китайском языке упростили до «Пояс и путь».
«Самое удачное, на мой взгляд, определение этому формату дал в одном из своих выступлений именно Владимир Путин. По его словам, это не что иное, как концепция международного партнерства. Так и есть. Сначала это была открытая идея, к которой присоединялись страны на уровне подписания меморандума о намерениях, сегодня пришло время обсуждения конкретных деталей и проектов», — считает он.
Одновременно Денисов пояснил, что в этом году на форуме в Пекине будут обсуждаться не просто вопросы, где проложить новый транспортный маршрут, а «вестись широкое обсуждение и об освоении территорий вдоль новых маршрутов, и об оценке потенциалов стран — участниц проекта, и о степени взаимосвязанности экономик таких государств».