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Партия «Яблоко» поставила условие участие Явлинского на выборах-2024

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Стало известно условие для участие Явлинского в президентских выборах
© РИА Новости

«Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подписи должны быть собраны самими гражданами по их личной инициативе.