Стало известно условие для участие Явлинского в президентских выборах

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии.