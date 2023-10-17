Стало известно условие для участие Явлинского в президентских выборах

Партия «Яблоко» поставила условие участие Явлинского на выборах-2024
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассмотрит свое участие в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году в том случае, если 10 миллионов человек поставят подписи за его выдвижение. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что подписи должны быть собраны самими гражданами по их личной инициативе.