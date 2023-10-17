Полиция проверит статью Суркова о «Великом Севере»

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что в полицию Москвы поступило заявление на бывшего помощника президента России Владислава Суркова. По информации канала, обратившийся пожаловался на статью Суркова «Рождение Севера», в которой тот размышлял о будущем и заявлял, что Россия, США и Европа образуют «триединый северный геополитический кластер».

По данным Baza, полиция начала проверку в отношении экс-помощника Путина еще в середине октября.

Ранее Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.