Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году — это часть информационной войны западных стран. Об этом говорится в раcпространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.