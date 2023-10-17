Президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине провел встречу с главой кабинета министров Венгрии Виктором Орбаном. Главные заявления политиков, сделанные в ходе переговоров, в материале «Рамблера».

В ходе встречи президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на геополитические ограничения, Москва продолжает развивать отношения со многими странами Европы, в том числе и с Венгрией, пишет РБК.

«Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», - пояснил Владимир Путин в начале встречи.

Он также подчеркнул, что отношения России и Венгрии в последние десятилетия строились с учетом интересов друг друга и «в опоре на позитивное наследие» и призвал подумать над тем, как добиться дальнейшего роста товарооборота, пишет ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на то, что Будапешт еще никогда не находился в настолько сложной ситуации. Его слова приводит РИА Новости.

«Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», - пояснил он в ходе переговоров с российским лидером в Китае.

Орбан также констатировал, что отношения двух стран очень много потеряли из-за антироссийских санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно».

«Мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно. (…) Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин сводятся на нет, в которых он никак не виновен», - добавил премьер-министр Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует отказываться от поставок газа из России по политическим причинам. По его оценке, поставки сжиженного природного газа из США не компенсируют ЕС сокращение импорта российского газа.