Володин: Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ

Государственная дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект в первом чтении сегодня, 17 октября.

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, российские власти на протяжении 23 лет ждали ратификации ДВЗЯИ со стороны Вашингтона, однако американские власти не сделали этого из-за двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности.

«В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Володин.

Он отметил, что Соединённым Штатам стоит наконец-то понять, что «гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит».

Также спикер Госдумы высказался о необходимости диалога, основанного на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных стран.