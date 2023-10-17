Китайского лидера сопровождает его супруга Пэн Лиюань.

17 октября президент Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Global Times заявила, что встречи лидеров России и Китая никогда не носили формальный характер. По ее словам, встречи Путина и Си Цзиньпина приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению российско-китайских связей.