Матвиенко раскрыла, чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина

Вместе с российским президентом в КНР отправится представительная делегация, включающая в себя заместителей председателя Правительства, министров и глав регионов. В ходе поездки Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР. Встреча лидеров двух стран придаст мощный импульс российско-китайским отношениям, став главным событием дружеского межгосударственного взаимодействия во второй половине этого года. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 октября заявила на встрече с секретарем комитета Компартии Китая провинции Ляонин, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин Хао Пэном.

В зоне особого внимания

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Предстоящий саммит, несомненно, станет центральным событием в российско-китайских отношениях во второй половине года, придаст мощный импульс развитию практического взаимодействия между нашими странами, уверена Валентина Матвиенко.

«Вместе с нашим президентом отправится представительная делегация вместе с заместителями председателя Правительства, министрами и главами регионов. Это говорит о серьезности намерений российской стороны», — подчеркнула глава палаты регионов.

По ее словам, межрегиональное сотрудничество занимает особое место во всем комплексе российско-китайских отношений.

«Данная тематика находится в фокусе особого внимания нашей палаты. Констатируем высокий уровень взаимодействия с китайскими партнерами на этом направлении», — сказала она, добавив, что две трети российских субъектов имеют связи с китайскими регионами, а количество партнерских пар на уровне муниципальных образований составляет более двухсот.

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью, проработан вопрос возобновления прямого авиасообщения провинции Ляонин с крупными транспортными центрами в Сибири и на Дальнем Востоке. Федеральное агентство воздушного транспорта России уже предоставило одной из китайских авиакомпаний разрешение на выполнение рейсов между Владивостоком и Далянем. По мнению Валентины Матвиенко, в случае их оптимальной загрузки можно было бы проработать вопрос об увеличении частоты полетов.

В свою очередь Хао Пэн отметил, что визит делегации Совета Федерации в КНР и посещение города Далянь в провинции Ляонин в июле этого года, вызвал положительную реакцию в китайском обществе, способствовал расширению торгово-экономического сотрудничества и контактов в культурно-гуманитарной области.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил важную роль, которую играет в развитии межрегионального сотрудничества Межправительственная Российско-Китайская комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

Отдельно Константин Косачев остановился на проектах сотрудничества, расположенных в провинции Ляонин. Речь шла о совместном проекте России и Китая в области атомной энергетики, российско-китайском торгово-промышленном парке, судостроении.

Кто едет с Путиным

Как сообщается на сайте Кремля, на переговорах российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы. Кроме того, в программе визита — проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств -участников форума, говорится в сообщении

Как уточнил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, предполагается, что встреча лидеров стран пройдет в дружном и откровенном ключе, характерном для отношений Москвы и Пекина. На ней, в частности, будут затронуты «вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка».

По словам Ушакова, переговоры пройдут 18 октября.

«Ориентировочно в полдесятого утра, [ожидается] встреча глав делегаций, фотографирование, и уже в 10 часов (по местному времени. — Прим. ред.) начинается церемония открытия третьего международного форума.



Выступает Си Цзиньпин, потом наш президент, и еще несколько выступающих будет. После чего уже начинается двухсторонняя часть визита», — цитирует ТАСС помощника президента.

Ожидается, что переговоры сначала пройдут в более широком (с участием делегаций), а затем и в узком формате. В широком формате политики соберутся примерно в 11:30 по местному времени.

Кроме того, в Пекин поедут сам Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник российского лидера Максим Орешкин. Они будут присутствовать на российско-китайских переговорах в широком формате.

После этого состоится встреча уже в узком формате, которая пройдет в виде рабочего завтрака. Ушаков не исключил, что лидеры РФ и Китая также пообщаются с глаза на глаз. По словам помощника Президента России, это будет уже вторая очная встреча Путина и Си Цзиньпина с начала года, после официального визита председателя КНР в Москву в конце марта.

О чем Путин сказал в интервью китайскому СМИ

Отвечая на комплимент журналиста Медиакорпорации Китая относительно хорошей физической формы, российский лидер заметил, что время для занятий спортом хватает, однако тренировки — это не самоцель, а средство достижения по-настоящему важных целей, «это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов».

«Надеюсь, что и наше сотрудничество с китайскими друзьями в области спорта тоже будет активно развиваться. У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо. Вот поеду, когда, тоже с Председателем, обязательно поговорим на эту тему, предложу ему с обеих сторон и попрошу поддержать эти инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта», — сообщил Владимир Путин 16 октября в интервью китайскому СМИ.

Президент также напомнил, что отношения между Россией и Китаем складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел, а на протяжении двух десятилетий аккуратно, спокойно. И на каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает, уточнил Владимир Путин.

«Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», — добавил он.

Это стремление убрать все, что так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что страны нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга. А дальше, продолжил глава государства, начали развивать отношения в сфере экономики, причем тоже постепенно, заполняя те ниши, которые когда-то и кому-то принадлежали, другим странам, в наших отношениях, но не были настолько эффективны, как наше взаимное сотрудничество по тому или другому направлению.

«Например, в области энергетики, которая занимает особое место в наших отношениях. Россия занимает сейчас первое место среди китайских партнеров по поставкам, скажем, энергоносителей в Китай в стоимостном выражении — первое место», — сказал Путин.

Постепенно Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров.

«Что бы я отметил? У нас в разное время было разное соотношение по экспорту и импорту. Мы со своей стороны старались обеспечить то, что нужно китайской экономике, а наши китайские друзья всегда прислушивались к нам по поводу определенного дисбаланса, прежде всего в области торговли товарами промышленного производства. Мы постепенно, шаг за шагом, год от года увеличивали и улучшали этот торговый баланс. Так мы двигаемся почти по каждому направлению», — напомнил Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание на хорошие перспективы взаимодействия стран в автостроении, судостроении, авиастроении, электроники.