Госдеп отказывается уточнить, послали ли уже США приглашение РФ на саммит АТЭС

Американская администрация отказывается уточнить, направили ли уже Соединенные Штаты официальное приглашение России на предстоящий в ноябре саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Как мы уже ранее заявляли, участие всех делегаций в мероприятиях [по линии] АТЭС будет соответствовать американским законам и нормам и обеспечиваться на основании духа и принципов АТЭС", - заявили в ответ на запрос корреспондента ТАСС в Госдепартаменте США.

"Соединенные Штаты будут работать с Россией, чтобы гарантировать [ее] надлежащее участие в [саммите АТЭС в] Сан-Франциско. Другой информацией относительно участия России в неделе <...> лидеров АТЭС мы сейчас поделиться не можем", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Так он ответил на просьбу уточнить, направляли ли США России приглашение на саммит АТЭС.

Как заявил ранее посол по особым поручениям МИД России, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Кирилл Барский в интервью журналу "Международная жизнь", Москва не собирается "хлопать дверью" и выходить из АТЭС из-за "хамской" позиции США, отказывающихся направить приглашения на саммит главам нескольких экономик-членов.