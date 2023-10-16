Депутат Госдумы призвал закрыть «Роснано»
В госкорпорации «Роснано» обнаружена недостача в несколько миллиардов рублей. Из-за этого подан запрос, чтобы расследовать деятельность бывшего главы организации Анатолия Чубайса, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Он предположил, что в правительстве задумываются о закрытии «Роснано», так как «кроме воровства там ничего нет».
«Чубайс уже за границей, вряд ли его кто-то привлечет к ответственности. Когда сажали его заместителей, почему-то никому в голову не пришло заняться им», – сказал Арефьев.
По его словам, такое решение надо было принимать раньше. Теперь подобный запрос маловероятно принесет эффект.
«Я думаю, что надо было сделать подобное заявление, но его нужно было сделать своевременно, вряд ли будет какой-то успех в этом мероприятии. Возможно, в правительстве склоняются к тому, что надо закрывать эту лавочку, потому что кроме воровства там ничего нет», – считает депутат.