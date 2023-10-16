Депутат Госдумы призвал закрыть «Роснано»

«Я думаю, что надо было сделать подобное заявление, но его нужно было сделать своевременно, вряд ли будет какой-то успех в этом мероприятии. Возможно, в правительстве склоняются к тому, что надо закрывать эту лавочку, потому что кроме воровства там ничего нет», – считает депутат.