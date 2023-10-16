Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о выборах президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России.

Документ в октябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

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"С учетом того, что <…> выборы президента Российской Федерации назначает Совет Федерации федерального собрания Российской Федерации и указанное решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным", - говорится в заключении комитета.

О законопроекте

Согласно инициативе при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Такое ограничение уже установлено законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Законопроект также разрешает составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. По действующим нормам участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день их подачи в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

Уточняется, что на заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Устанавливается также, что фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, при этом необходимо исключить нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Кроме того, законопроект закрепляет правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. При этом уточняется, что членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, до окончания срока такого наказания. Сегодня такими членами избирательных комиссий не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда.