Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные — примерно 8 к 1. Об этом, называя соотношение потерь, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

«С 4 июня оно [контрнаступление] продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери [со стороны Украины]. Потери просто огромные —один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал глава государства.

По его словам, после достижения договоренностей во время очных переговоров Москвы и Киева в Стамбуле Украина объявила том, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя. Украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как российские военные отошли от столицы Украины, считает Путин.