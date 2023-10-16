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Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные — примерно 8 к 1. Об этом, называя соотношение потерь, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ
© ТАСС

«С 4 июня оно [контрнаступление] продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери [со стороны Украины]. Потери просто огромные —один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал глава государства.

По его словам, после достижения договоренностей во время очных переговоров Москвы и Киева в Стамбуле Украина объявила том, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя. Украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как российские военные отошли от столицы Украины, считает Путин.

Ранее глава государства заявлял, что несмотря на то что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление ВСУ провалилось полностью. По словам Путина, то, что сейчас происходит на всем протяжении соприкосновения, называется активной обороной с улучшением положения на отдельных участках.

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