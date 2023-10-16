Володин в Ханое возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты палаты в ходе официального визита в Ханой возложили венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Вьетнама, лидера вьетнамского национально-освободительного движения Хо Ши Мина.

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Мавзолей Хо Ши Мина находится на центральной площади Ханоя - Бадинь. Он спроектирован и построен при содействии советских специалистов. При входе в мавзолей на мраморной плите выбита фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы".

Памятник Павшим героям был открыт 7 мая 1994 года в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.

В рамках визита в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

Накануне прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ. Также в ходе визита планируются встречи с руководством страны.