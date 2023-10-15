Президент Украины Владимир Зеленский уже «достал всех».

Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал демарш румынского парламента, который отказался принять Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Лавров произнёс эту фразу в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.

Глава МИД процитировал помощнику президента Юрию Ушакову и пресс-секретарю Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ. Она призвала не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии.

«Он [Зеленский] достал, конечно, всех», - констатировал Лавров.

Ранее румынские СМИ сообщили о демарше парламента страны, который отказался выслушать Зеленского. По данным прессы, выступление Зеленского в парламенте отменили после того как румынские депутаты выказали негативное отношение к украинскому президенту.