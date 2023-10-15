Путин: США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем

США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин подчеркнул, что США сами вступили в борьбу с КНР.

"Причем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются", - указал он.

Также США втягивают в это противостояние европейцев, которые не хотят ссориться с Пекином.

Объем торговли с Китаем у Европы постоянно растет, причем даже большими темпами, чем растет товарооборот России с Китаем, отметил Путин. То есть европейские страны не хотят портить отношения с КНР, но американцы их туда толкают.

Также Путин сказал, что Запад создает в в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые военно-политические блоки, в частности AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и старается подтащить туда другие страны.

"Они это делают. Мы этого не делаем", - подчеркнул президент России.