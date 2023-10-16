Володин заявил, что уважение должно быть основой в отношениях стран

Санкции, направленные на противодействие развитию других стран, недопустимы, отношения между странами должны развиваться на принципах взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

"Сегодня мы столкнулись с незаконными санкциями. На протяжении вот уже 10 лет наша страна, другие страны сталкиваются с противодействием развитию. Мы видим, что ведутся торговые войны в отношении большого количества государств. <…> Считаем это недопустимым, это несправедливо, и поэтому наша позиция остается неизменна: отношения надо развивать на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов. Но и, конечно, [необходимо] развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Володин.

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Он добавил, что санкции "это плохо", но при этом они предоставляют возможности, которые страна может использовать для того, чтобы становиться более сильной.

"За прошедшие 10 лет санкционных войн и противодействия развитию наша страна стала сильнее, переместившись на пятое место среди крупнейших экономик мира, став крупнейшей экономикой Европы. А те, кто с нами боролся, потерял свои преимущества, свое доминирующее положение в мировой экономике", - отметил Володин.

Так, напомнил он, США переместились на вторую позицию, уступив первое место Китаю, Германия стала шестой экономикой, уступив пятое России, "Англия едва удерживается в десятке стран, заняв последнюю строчку, Франция заняла девятую позицию".

"Но надо сказать, что в десятке ведущих сильных экономических стран появились новые государства, что приятно сказать - эти страны в том числе из Южной Азии", - отметил Володин.

По его словам, это говорит о том, что "только независимые государства имеют возможности в будущем планировать свои перспективы". Володин напомнил, что такую мысль очень верно сформулировал основатель государства Вьетнам, его первый президент Хо Ши Мин, который подчеркивал, что самое дорогое - это независимость и свобода.

"Только независимость и свобода дают возможности нашим народам и странам развиваться, для нас это непустые слова. Вьетнам к этому шел очень долго. Поэтому, когда мы говорим о наших отношениях, для нас Вьетнам не только стратегический партнер - это стратегический друг", - добавил Володин.

О визите

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.

В рамках визита в Ханое проходит второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсуждают вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом.