Путин сообщил подробности закрытой встречи с участниками СВО

Я снова выразил слова благодарности: «ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм». Первое, что они сказали: «у нас таких много». Честно говоря, меня это тронуло. Без всякой рисовки говорят: «вы знаете сколько у нас таких». Российские люди вот такие, — поделился президент.