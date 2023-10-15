"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал Путин.