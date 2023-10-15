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МИД России: риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос

Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос.

МИД РФ: риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос
© globallookpress.com

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путём стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», — заявил Бурмистров.

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Ранее КНДР после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.