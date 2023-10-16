Путин назвал Си Цзиньпина надежным партнером

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью Медиакорпорации Китая назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным партнером, добавив, что тот не принимает решений под влиянием конъюнктуры.

Российский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин "оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее".

"Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят "на пять минут", для того чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же незаметно исчезают", - сказал Путин в ходе беседы, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Он добавил, что председатель КНР - "основательный, спокойный, деловой и надежный партнёр". "Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договорённости будут исполняться с обеих сторон", - подчеркнул Путин.

Россия и Китай развивают отношения прежде всего в интересах народов стран, а не под сиюминутную мировую конъюнктуру, добавил президент.

Он напомнил, что российско-китайские отношения складывались на протяжении двух десятилетий. И этот процесс, по мнению российского лидера, шел "аккуратно, спокойно".

По словам президента РФ, Москва и Пекин всегда прислушивались к мнению друг друга и учитывали интересы друг друга - даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. Так было, например, при решении вопросов пограничного размежевания, которые долгое время не решались.

Говоря о развитии отношений в сфере экономики, Путин отметил, что процесс шел постепенно. И в итоге Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров.