В Госдуме ответили на вопрос о вырубке лесов на Байкале

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о вырубке лесов на Байкале, отметил, что важно найти решение, которое позволит не подвергать опасности озеро Байкал. Его комментарий по ситуации был опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

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Председатель Думы обратил внимание, что понятие «сплошные рубки» в настоящее время вызывает много нареканий. По мнению Володина, эта норма должна быть откорректирована.

«Нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — заявил он.

Володин подчеркнул, что думскому Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды следует при доработке законопроекта ко второму чтению «найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов». Закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природы, отметил политик.

Кроме того, на сайте Госдумы говорится, что Володин в Улан-Удэ провел совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. В обсуждении приняли участие представители всех фракций, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Бурятии, главы муниципальных образований Бурятии и Иркутской области и общественники.