Кадыров назвал избившего Журавеля сына героем всех мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал героем всех мусульман своего сына Адама, ранее избившего сжегшего Коран Никиту Журавеля . Пост с похвалой опубликован в Telegram -канале Кадырова.

«Герой всех мусульман», — написал глава Чечни под коротким 30-секундным видео, на котором видно, как Адам наносит несколько ударов Журавелю.

«Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить», — произносит голос за кадром.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.