Матвиенко заявила о возможном выходе России из ПАЧЭС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может поднять вопрос о выходе из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщает РИА Новости .

Матвиенко сказала, что организация создавалась как инструмент расширения экономического и гуманитарного взаимодействия и выполняла свои функции, однако теперь превратилась в «непонятную политизированную структуру». Это заявление спикер Совфеда сделала на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, прошедшей в рамках «Парламентской двадцатки».