ПАСЕ призвала признать Путина нелегитимным и оборвать с ним контакты

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства, входящие в ее состав, признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным. После окончания его президентского срока ПАСЕ предлагает оборвать с президентом России все контакты. Об этом было заявлено в прямом эфире на сайте организации.