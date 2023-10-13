В Госдуме призвали вернуть русскому языку статус межнационального

Русский язык традиционно является объединяющим для огромной территории. Казахский поэт Абай Кунанбаев, который привнес русский язык в культуру Казахстана, говорил: «Русский язык видит дальше». И это сказано не в укор другим языкам, но наш язык действительно крайне богатый, позволяет выразить абсолютно все. И, собственно, поэтому он стал объединяющим на огромной территории. Сейчас его значение искусственно пытаются понизить, и в какой-то мере это удается, поэтому представитель СНГ и заявил, что организована разработка проекта по русскому языку, — рассказал Шолохов.