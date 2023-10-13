По состоянию на 14:00 13 октября около 12 граждан России до сих пор числятся пропавшими без вести в результате конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Израиле, передает ТАСС.

При этом в ведомстве отметили, что число россиян, погибших после нападения ХАМАС на Израиль, растет.

"В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку. Эта работа ведется благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между Главным штабом полиции Израиля и МВД России", – сказано в заявлении.

Посольство России также посоветовало гражданам РФ уехать из Израиля, воспользовавшись регулярными рейсами. Ведомство же продолжит мониторить ситуацию с вылетами из международного аэропорта Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Тель-Авиве и представительство РФ в Палестине в Рамалле принимают все меры, чтобы выяснить судьбу еще шести граждан РФ, которые числятся пропавшими без вести. По данным на 12 октября, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих там россиянина. В министерстве уточнили, что они также имели израильское гражданство.

До этого Росавиация открыла горячую линию для информирования граждан РФ, которые хотят вылететь из Израиля. Позвонить можно по номеру +7 (800) 200-40-01.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".