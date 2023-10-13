Во Франции предложили прекратить «безудержные» поставки Киеву
Париж испытывает нехватку вооружения для своей армии, сообщают «Известия» со ссылкой на посла России во Франции Алексея Мешкова.
По его словам, французские военные предлагают остановить безудержные поставки военной техники Киеву на фоне непростой ситуации в стране, и задуматься о безопасности самой Франции.
«Учитывая, что французы сегодня распыляются фактически по всем регионам мира, где есть напряженность, им уже не хватает вооружений для собственных нужд», — сказал дипломат.
По его словам, страна заинтересована в затягивании конфликта вокруг бывшей советской республики и поэтому французские власти вряд ли способны стать посредником в его урегулировании.
«Звездный час Франции и Германии мог быть тогда, когда они могли оказать содействие в реализации Минских соглашений. Тогда бы мы не столкнулись с той ситуацией, с которой мы сталкиваемся сегодня. Но французы и немцы в лице президента Франсуа Олланда (2012–2017) и канцлера Ангелы Меркель (2005–2021) признались, что их позиции были полным обманом и для них стоял вопрос не выполнения Минских соглашений, а затягивания времени для перевооружения украинской армии», — указал посол.
Как подчеркнул Мешков, сегодня он не видит, какой реальный вклад могла бы внести Франция в решение украинского кризиса.