Во Франции предложили прекратить «безудержные» поставки Киеву

«Звездный час Франции и Германии мог быть тогда, когда они могли оказать содействие в реализации Минских соглашений. Тогда бы мы не столкнулись с той ситуацией, с которой мы сталкиваемся сегодня. Но французы и немцы в лице президента Франсуа Олланда (2012–2017) и канцлера Ангелы Меркель (2005–2021) признались, что их позиции были полным обманом и для них стоял вопрос не выполнения Минских соглашений, а затягивания времени для перевооружения украинской армии», — указал посол.