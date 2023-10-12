Для Росгвардии подготовили закон о собственной информсистеме в обороте оружия

В Государственной думе подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную Госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Об этом в четверг, 12 октября, в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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По словам депутата, законопроект разрабатывался совместно с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Хинштейн отметил, что 98 процентов госуслуг ведомство уже оказывает в удаленном доступе, в частности, за последние два годы были приняты поправки о введении электронных реестров разрешений на оружие. Создание ГИС — позволит повысить контроль за оборотом оружия и управления процессами охранных услуг.