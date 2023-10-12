Путин пообещал, что РФ обеспечит базу "Кант" в Киргизии современным вооружением

"Оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - подчеркнул российский лидер. По его словам, деятельность авиабазы ведется в привязке к основным целям ОДКБ . "В частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года", - напомнил Путин.

Президент также обратился к командованию и личному составу авиабазы. "Мы высоко ценим то, что вы несете непростую службу за рубежом, вдали от Родины, понимаем, что это связано с определенными трудностями, но это накладывает и особую ответственность на вас, требует, помимо постоянной бдительности, проявления выдержки, такта и дружеского расположения к населению принимающей стороны. Знаю, вы не подведете, рассчитываю на вас", - заключил президент.