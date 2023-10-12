Путин пообещал, что РФ обеспечит базу "Кант" в Киргизии современным вооружением
Президенты РФ и Киргизии приняли участие в Бишкеке в церемонии по случаю 20-летия авиабазы РФ в республике.
Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу и успешно выполняют поставленные перед ними задачи.
"Оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", - подчеркнул российский лидер. По его словам, деятельность авиабазы ведется в привязке к основным целям ОДКБ. "В частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года", - напомнил Путин.
Россия будет уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, пообещал президент РФ.
"Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", - уточнил президент.
Военнослужащие авиабазы принимают активное участие в проводимых на территории Киргизии учениях коллективных сил ОДКБ"Нерушимое братство-2023" вместе с другими подразделениями государств-членов ОДКБ, рассказал Путин. Отдельно президент РФ поблагодарил Киргизию за содействие в функционировании авиабазы на территории республики.
Президент также обратился к командованию и личному составу авиабазы. "Мы высоко ценим то, что вы несете непростую службу за рубежом, вдали от Родины, понимаем, что это связано с определенными трудностями, но это накладывает и особую ответственность на вас, требует, помимо постоянной бдительности, проявления выдержки, такта и дружеского расположения к населению принимающей стороны. Знаю, вы не подведете, рассчитываю на вас", - заключил президент.